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قبل صدور البيان الأمريكي الفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار، لبنان يمر بساعات خطيرة - أخبار كلمتك

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قبل صدور البيان الأمريكي الفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار، لبنان يمر بساعات خطيرة - أخبار كلمتك

قبل صدور البيان الأمريكي الفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار، لبنان يمر بساعات خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - أكد عضو كتلة الوفاء اللبنانية للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أن "لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب"، مشددا على أن "حزب الله سيبقى بعد نهاية الحرب".

حزب الله جاهز لليوم التالي للحرب 

وتابع فضل الله، أن "فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب، في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار".

بيان أمريكي فرنسي لإعلان وقف إطلاق النار

وكانت قد أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن بيانا أمريكيا - فرنسيا مشترك سيصدر بعد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفتت القناة، إلى انه "المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا يرحب فيه بمضمون بيان أمريكى - فرنسي لوقف إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء".

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مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا

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رويترز: بايدن وماكرون بصدد إعلان اتفاق هدنة بين حزب الله وإسرائيل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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