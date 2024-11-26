قبل صدور البيان الأمريكي الفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار، لبنان يمر بساعات خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - أكد عضو كتلة الوفاء اللبنانية للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أن "لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب"، مشددا على أن "حزب الله سيبقى بعد نهاية الحرب".

حزب الله جاهز لليوم التالي للحرب

وتابع فضل الله، أن "فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب، في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار".

بيان أمريكي فرنسي لإعلان وقف إطلاق النار

وكانت قد أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن بيانا أمريكيا - فرنسيا مشترك سيصدر بعد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفتت القناة، إلى انه "المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا يرحب فيه بمضمون بيان أمريكى - فرنسي لوقف إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء".

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