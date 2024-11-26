جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تجهيز الجيش الإسرائيلي خطة عسكرية شاملة لتنفيذها خلال الساعات الـ24 الأخيرة من الحرب على الجبهة اللبنانية. وتهدف الخطة إلى تحقيق أهداف استراتيجية قبل انتهاء العمليات العسكرية.

وأشارت القناة إلى أن القيادة الإسرائيلية تعمل على استثمار المرحلة الأخيرة من التصعيد لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الميدانية والسياسية، في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله والقوات اللبنانية.

جيش الاحتلال يعلن قصف 20 هدفا في بيروت باستخدام 8 طائرات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف 20 هدفا في بيروت باستخدام 8 طائرات، وذلك قبل ساعات من الإعلان المرتقب بوقف إطلاق النار.

مصادر إسرائيلية: إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان الليلة وتطبيقه غدًا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤولين بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع لبنان من المتوقع الإعلان عنه مساء اليوم، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم غدٍ.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو اللبناني حول تفاصيل الاتفاق حتى الآن.

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب العاصمة بيروت



واستهدفت غارة إسرائيلية قلب العاصمة الثلاثاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في وقت أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرات جديدة لإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لبناني إن "غارة إسرائيلية استهدفت بيروت"، في وقت يتوقع أن تتخذ إسرائيل مساء الثلاثاء قرارا بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد أكثر من شهرين من المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

وتحدثت مصادر عن أن الغارة استهدفت مجمع محيط "خاتم الأنبياء" في منطقة النويري وسط بيروت، ما تسبب في انهيار أحد الأبنية.

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