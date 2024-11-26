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أول تعليق من الصين بعد عزم ترامب فرض رسوم جمركية جديدة عليها - أخبار كلمتك

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أول تعليق من الصين بعد عزم ترامب فرض رسوم جمركية جديدة عليها - أخبار كلمتك

أول تعليق من الصين بعد عزم ترامب فرض رسوم جمركية جديدة عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:05 صباحاً - أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن أن "أمريكا لن تفوز وكذلك الصين في أي حرب تجارية بينهما"، وذلك في أول رد رسمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على بكين.

وكان ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء أن إدارته ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترامب، الصين، بأنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة، سيفرض عليها مزيدا من الرسوم قد تصل إلى 100%.

في الإطار، تساءل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن كيفية تغيير تعريفات ترامب الجمركية على الصين للتجارة الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير سابق، إنه رغم أن الصين لم تعد المصدر الرئيس للواردات الأمريكية، إذ حلت المكسيك محلها كمصدر رئيس للسلع؛ لكن الواردات تواصل الارتفاع.

وأضافت أن هذا التحول الزلزالي بدأ في عام 2018، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، على قانون جولة من التعريفات الجمركية على العديد من الواردات الصينية خلال فترة ولايته الأولى.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وبحسب البيت الأبيض، تأتي هذه الإجراءات ردا على "إغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة واستقرار السوق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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