سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:49 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 13.14 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.24 للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي الكويتي، إلى مستوى 13.22 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، عند 13.19 جنيه للشراء، و13.27 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

انخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في بنك قناة السويس، إلى 13.16 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر الريال في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، عند 13.09 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك نكست

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك نكست، عند 12.22 جنيه للشراء، و13.27 للبيع.

سعر صرف الريال السعودى في بنك الإسكندرية

هبط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى نحو 13.20 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، عند 13.20 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.24 للبيع.