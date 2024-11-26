قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:29 - عيار 21 وصل لكام؟.. سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:29 - عيار 21 وصل لكام؟.. سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:29 - عيار 21 وصل لكام؟.. سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب من جديد في السوق المحلي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك بعد التراجع الكبير الذي سجله مساء أمس، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 2

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم في مصر نحو 4188.5 جنيه للبيع، و 4160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3839.5 جنيه للبيع، و 3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السوق المحلي نحو 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3141.5 جنيه للبيع، و 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم في مصر نحو 2443.25 جنيه للبيع، و 2426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2094.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 ببداية تعاملات اليوم في مصر عند 1570.75 جنيه للبيع، و 1560 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 29320 جنيها للبيع، و 29120 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2632.62 دولارا للبيع، و 2632.35 دولارا للشراء.

أوقية الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4188.5 جنيه 4160 جنيها
عيار 22 3839.5 جنيه 3813.25 جنيه
عيار 21 3665 جنيها 3640 جنيها
عيار 18 3141.5 جنيه 3120 جنيها
عيار 14 2443.25 جنيه 2426.75 جنيه
عيار 12 2094.25 جنيه 2080 جنيها

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في اليمن اليوم.. الثلاثاء 26-11-2024

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024

وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق