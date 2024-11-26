الرياضة - 08:29 - عيار 21 وصل لكام؟.. سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب من جديد في السوق المحلي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك بعد التراجع الكبير الذي سجله مساء أمس، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 2

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم في مصر نحو 4188.5 جنيه للبيع، و 4160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3839.5 جنيه للبيع، و 3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السوق المحلي نحو 3665 جنيها للبيع، و 3640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3141.5 جنيه للبيع، و 3120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم في مصر نحو 2443.25 جنيه للبيع، و 2426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2094.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 ببداية تعاملات اليوم في مصر عند 1570.75 جنيه للبيع، و 1560 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 29320 جنيها للبيع، و 29120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2632.62 دولارا للبيع، و 2632.35 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4188.5 جنيه 4160 جنيها عيار 22 3839.5 جنيه 3813.25 جنيه عيار 21 3665 جنيها 3640 جنيها عيار 18 3141.5 جنيه 3120 جنيها عيار 14 2443.25 جنيه 2426.75 جنيه عيار 12 2094.25 جنيه 2080 جنيها