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بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات - أخبار كلمتك

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بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات - أخبار كلمتك

بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن الطاقم القانوني الخاص لرمضان صبحي طلب الحصول على تعويض مالي قيمته 4.5 مليون دولار، من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوكالة الدولية.

وبرر الطاقم القانون ذلك بسبب الإضرار التي حدثت بسبب غياب رمضان صبحي عن المباريات وبالتالي تأثر الدخل المالي له وتسببت في أزمة في التجديد مع نادي بيراميدز وأيضًا في قيمة عقده حيث رغب النادي السماوي في تخفيضه. 

وقدم محامي رمضان صبحي صورة من عقد رمضان صبحي مع بيراميدز تؤكد أن اللاعب يحصل في عقده السنوي 2 مليون دولار وبالتالي يستحق القيمة المطالب بها كتعويض.

أزمة رمضان صبحي والمنشطات

يذكر  أن العينة الثانية لـ رمضان صبحي حدث فيها مشكلة كبيرة وتم إيقاف اللاعب تم رفع الإيقاف لكن اللاعب لم يبرأ لكن لا يوجد دليل قاطع على تعاطيه المنشطات..

والمحكمة الرياضية منحته أحقية الحضور في جلسة استماع بعد الشكوى التي تقدمت بها تستأنف على قرار رفع الإيقاف عنه لكنه رفض ومنح الطاقم القانوني الحرية كاملة في الدفاع عنه.

ويرى الفريق القانوني لرمضان أن ما ظهر في عينة رمضان صبحي ليست الوكالة الدولية معنية بتحليله لكن الوكالة الدولية قامت بالتحليل لمعرفة السبب في التلاعب بالعينة الأولى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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