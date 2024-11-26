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الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع لقرائها الأعزاء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-11-2024، حيث كشفت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء للمزارع والمستهلك.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-11-2024

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن اليوم 68 جنيها للكيلو، وتباع للمواطنين بسعر أعلى من أسعار المزارع بقيمة تتراوح بين 5 إلى 15 جنيها لتصل للمستهلك بـ75 إلى 80 جنيها.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» في بورصة الدواجن لتسجل 79 جنيها مقابل 82، بتراجع قيمته 3 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 100 جنيه.

وتباع الدواجن البلدي في الأسواق اليوم للمواطنين، بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيها في الأسواق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-11-2024

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 100 جنيها، وتتراوح اليوم الثلاثاء في الأسواق ما بين مبلغ 105 إلى قيمة 110 جنيهات.

سجل اليوم الثلاثاء، سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع بمبلغ 60 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26-11-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 23 و25 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الكتكوت الشركات ما بين مبلغ 27 و30 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 145جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150جنيهًا.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي قيمة 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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