الرياضة - 03:45 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

بشرى من الأرصاد لسكان 3 محافظات بشأن سقوط الأمطار وطقس الساعات المقبلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر قالت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 19 13

دمنهور 19 14

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 13

دمياط 18 13

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 18 13

رفح 18 12

رأس سدر 21 14

نخل 20 08

كاترين 17 06

الطور 24 15

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 19 15

العلمين 19 14

مطروح 18 13

السلوم 18 12

سيوة 20 10

رأس غارب 20 17

الغردقة 24 15

سفاجا 24 17

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 12

بني سويف 21 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 9

سوهاج 22 12

قنا 23 12

الأقصر 23 13

أسوان 23 14

الوادي الجديد 21 11

أبوسمبل 22 14