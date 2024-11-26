حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بجامعة السويس، تعرف على الوظائف والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بجامعة السويس، تعرف على الوظائف والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعتا الأهلي وإستاد أبيدجان والبايرن وسان جيرمان - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - أبرزها الباير ضد سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - أبرزها الباير ضد سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بقيم التداول بختام تعاملات الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بقيم التداول بختام تعاملات الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

إعلام أوكراني: دوي صفارات الإنذار في ترنوبل غربي أوكرانيا وسط انفجارات هزت المقاطعة - أخبار كلمتك

إعلام أوكراني: دوي صفارات الإنذار في ترنوبل غربي أوكرانيا وسط انفجارات هزت المقاطعة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - أعلن الفنان حمادة هلال، تعرض والد زوجته لمرض غامض، لكنه لم يكشف عن نوع المرض ملمحًا إلى تعرضه للحسد.

ونشر “هلال” عبر خاصية "الإستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لوالد زوجته، وعلق عليها قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

وأضاف: "يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين".

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض نهاية الشهر الحالي.

ويقدم حمادة هلال الحفل يوم 29 نوفمبر، حيث أنها الحفلة الأولى لحمادة هلال فى هذا الموسم.

وكان فاجأ الفنان حمادة هلال، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، بمنشور يحمل اسم “يا ريت أهالينا ما ربونا”.


وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “حمادة هلال”، التفاصيل الكاملة للمنشور الذي نشره عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث أكد أنها أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

وقال المصدر لـ “كلمتك”، إن الأغنية التي تحمل هذا الاسم، سيقدمها “هلال” بطريقة مختلفة لم يقدمها من قبل من حيث المزيكا.

 

وكان جاء في مضمون منشور حمادة هلال، عبر خاصية «ستوري» بوستر به صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟، في الوقت الذي لم يوضح في الفنان أي تفاصيل.

 

على الجانب الآخر، نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.

 

وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

 

وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح، ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس أنا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".


 

يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق