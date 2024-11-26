حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، حمادة هلال يعلن إصابة والد زوجته بمرض غامض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - أعلن الفنان حمادة هلال، تعرض والد زوجته لمرض غامض، لكنه لم يكشف عن نوع المرض ملمحًا إلى تعرضه للحسد.

ونشر “هلال” عبر خاصية "الإستوري" بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لوالد زوجته، وعلق عليها قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

وأضاف: "يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين".

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض نهاية الشهر الحالي.

ويقدم حمادة هلال الحفل يوم 29 نوفمبر، حيث أنها الحفلة الأولى لحمادة هلال فى هذا الموسم.

وكان فاجأ الفنان حمادة هلال، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، بمنشور يحمل اسم “يا ريت أهالينا ما ربونا”.



وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “حمادة هلال”، التفاصيل الكاملة للمنشور الذي نشره عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث أكد أنها أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وقال المصدر لـ “كلمتك”، إن الأغنية التي تحمل هذا الاسم، سيقدمها “هلال” بطريقة مختلفة لم يقدمها من قبل من حيث المزيكا.

وكان جاء في مضمون منشور حمادة هلال، عبر خاصية «ستوري» بوستر به صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟، في الوقت الذي لم يوضح في الفنان أي تفاصيل.

على الجانب الآخر، نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.

وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح، ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس أنا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".





يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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