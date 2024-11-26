الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:28 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب سليوسار عبر قناته على " تليجرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروج وكامنسك وزيرنوجراد".

وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.



وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.