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الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار - أخبار كلمتك

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الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار - أخبار كلمتك

الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:28 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

 

وكتب سليوسار عبر قناته على " تليجرام": "تتصدى منظومات الدفاع الجوي منذ منتصف الليل لهجوم جوي معادٍ في مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير 4 طائرات مسيرة [أوكرانية] فوق مناطق نوفوشاختينسك وتاغانروج وكامنسك وزيرنوجراد".

وأضاف سليوسار أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأن قوات الدفاع الجوي تواصل عملها.


وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.


وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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