عامر منيب، مطرب المشاعر الذي اختار اسم بناته من القرآن وهذه وصيته الغريبة قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:19 صباحاً - عامر منيب، ملك الرومانسية لقبته الصحافة بـ مطرب المشاعر، صاحب صوت جميل، أثبت جدارته في الغناء بمجرد ظهوره، هو حفيد نجمة الكوميديا ماري منيب، قدم مشوارا فنيا ناجحا لكنه قصيرا، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2011 عن 48 سنة.



ولد المطرب المتميز عامر منيب عام 1963 بحى الدقى بالجيزة لعائلة فنية، رحلت والدته وهو طفل، فانتقل للعيش بحى شبرا حيث قامت جدته ماري منيب على تربيته هو وأشقائه جمال وأمينة وأميرة، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدا وعين معيدا في الكلية، رغب للسفر الى استراليا من أجل الماجستير والدكتوراة، لكن جاءت الصدفة ليلتقى بمجموعة فنية قبل سفره بيومين ضمت فاروق الفيشاوي ومحمود يس والملحن حلمى بكر حيث غنى أغنية الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب وسط أصدقائه وسمعه حلمى بكر وأعجب بصوته ونصحه بعدم السفر ودراسة الموسيقى على أيدى متخصصين.

تكوين فرقة موسيقية صغيرة



اقتنع عامر منيب بكلام حلمى بكر وألغى فكرة السفر من رأسه و عدل عن السفر، وبدأ دراسة الموسيقى على يد الموسيقار عاطف عبد الحميد وكان عميدا لمعهد التربية الموسيقية، حيث تعلم العزف على العود والبيانو، ثم قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة غنى معها في الفنادق الكبرى والنوادى لأغانى عبد الحليم حافظ،،

عامر منيب مع عمرو دياب ومحمد منير فى أحد الحفلات



عن بدايته الفنية قال عامر منيب: أحب الفن منذ كنت أذهب إلى مسرح الريحاني في الإسكندرية وأنا طفل صغير، وكنت أسكن مع الأسرة بعمارة في كامب شيزار، وهناك كانت جدتي وهدى سلطان وعادل خيري وإبراهيم عمارة يقدمون مسرحية في المسرح القريب من العمارة، وكنت دائما اجلس على خشبة الملقن وأشاهد بكل انبهار ما يقدمه الفنانون على المسرح. وأنظر كيف يتحدثون مع بعضهم البعض وماذا وراء الستار حيث وجدتهم يلتقطون صورًا مع المعجبين ويكتبون لهم الأوتوغرافات، ومن هنا أحببت الشهرة.

باع سيارته من أجل الألبوم

اعتمد عامر منيب على نفسه ولم يكن لأحد فضل عليه، كانت البداية عندما فكر فى تقديم ألبومه الاول على نفقته الخاصة لكن وقفت الاحوال المادية عائقا امامه، مما اضطره إلى بيع سيارته الخاصة واستدان من أصدقائه، إلى أن أصدر الألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، تبعه بعد ذلك بعشرة ألبومات اتخذت الطابع الرومانسى منها: أيام وليالى، فاكر، ياقلبى، الله عليك، كل ثانية معاك، حب العمر، حاعيش، حتى كان آخر ألبوماته من انتاج عالم الفن " حظى من السما " عام 2008 .

المطرب الراحل عامر منيب



اهتم عامر منيب بالكليبات المصورة في أغانيه فقدم كليب شوق وحنين، راح فين الغرام، بينا نعيش، ليلى ونهارى، وكانت آخر كليباته " فيك حاجة " لحن عزيز عبد الشافى، كما غنى عامر منيب اغنية وطنية واحدة بعنوان " العسكرية المصرية " بمناسبة خلع الإخوان من الحكم، وآخر أغانيه كانت اغنيته الدينية الوحيدة بعنوان " يا الله " عام 2009.

أربعة أفلام فقط



اتجه عامر منيب إلى السينما لكنه قدم أربعة أفلام فقط نظرا لقصر مشواره الفني لكنه استطاع أن يحقق فيهم نجاحا فنيا بدأها بفيلم " سحر العيون " مع نيللى كريم عام 2002، كيمو وانتيمو مع مى عز الدين إخراج حامد سعيد عام 2004، الغواص مع داليا البحيرى إخراج فخر الدين نجيدة عام 2005، وأخيرا فيلم كامل الأوصاف مع حلا شيحة إخراج أحمد البدرى، بعده توقف عن التمثيل للسينما.

المطرب عامر منيب



كان الراحل عامر منيب يعد لعمل فنى عكف عليه ثلاث سنوات لتقديم قصة حياة جدته الراحلة ماري منيب وجمع تفاصيل حياتها وصور نادرة لها لكن لم يمهله الموت للانتهاء منه وتقديمه للسينما.



زار عامر منيب مدينة غزة قبل أيام من انتفاضة الأقصى فترة حكم الرئيس عرفات وأحيا حفلا هناك عام 1999، وانتقده البعض في ذلك الوقت لعدم غنائه للانتفاضة بعد قيامها، لكنه رد بأنه جاءت الزيارة بعد نجاح البوم " فاكر" طلبوا منه الغناء في غزة، وهناك التقى بالرئيس عرفات الذى طلب منه الغناء للشعب بناء على رغبة الجمهور، وأنه كان يتمنى الغناء للانتفاضة بعد ذلك لكن رأي أن الغناء للشعب نفسه وسعادتهم نوع من أنواع الدعم ولو بسيط، وتمنى ان يرى فلسطين محررة.

عامر منيب

تزوج عامر منيب من إيمان الألفي وهى من خارج الوسط الفني وأنجب بناته الثلاث مريم وزينة ونور ولقب بأبو البنات بين أصدقائه، وعن لقب أبو البنات يقول عامر منيب في حواراته: بناتى هن أغلى شيء في حياتي. ومثل أي أب أو أم في البداية كنا نتصور أننا سنسمي أبناءنا، لكني اكتشفت أنه لا يوجد كلام من هذا لأن الله قد خلق لكل إنسان اسمه. وهذا حدث معي مع أول بنوتة لي "مريم"، فقد قرأت إسمها فى المصحف الشريف، والثانية زينة وذلك لقوله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا " والثالثة نور.

نهاية مبكرة



أصيب عامر منيب بسرطان القولون وعانى من تداعياته لمدة عامين دخل آخرها في غيبوبة ليرحل بعدها في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر منذ 12 عاما ودفن بجوار جدته مارى منيب بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وصية غريبة

وبعد رحيله كشفت ابنته مريم عامر الكبرى في حديث تليفزيوني مع برنامج "السفيرة عزيزة" الذي كان يبث عبر قناة "دي إم سي" عن وصية والدها حيث قالت إنه نصحها بعدم دخول الوسط الفني رغم أن عائلته تعمل بمجال الفن، كما طلب منها عدم التعالي على الناس، والتحلي بالتواضع دائما.





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