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عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

عزل صنعاء عن باقي المحافظات ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - كلمتك/خاص:

أفاد عدد من مشتركي خدمة الإنترنت الفورجي في العاصمة اليمنية صنعاء، عن تعطل مفاجئ للخدمة خلال الساعات القليلة الماضية. وأكد المشتركون أن المشكلة طالت مناطق واسعة من المدينة، مما تسبب في شلل شبه كامل للاتصالات الرقمية.

وبحسب مشتركون، فإن المشكلة تبدو أنها عامة وتشمل شبكة "يمن فورجي"، وهي من أبرز مزودي خدمة الإنترنت في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشاروا إلى أن الانقطاع طال الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك خدمة الإنترنت المنزلي والبيانات الجوالة.

أسباب الانقطاع لا تزال غامضة

لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من شركة "يمن نت" أو من جماعة الحوثي توضح أسباب هذا الانقطاع المفاجئ.

وتتباين التكهنات حول الأسباب المحتملة، حيث يشير البعض إلى وجود خلل تقني كبير في الشبكة، بينما يرجح آخرون أن يكون الانقطاع مقصودًا لأسباب أمنية أو سياسية.

تأثير الانقطاع على الحياة اليومية

أثار انقطاع خدمة الإنترنت الفورجي موجة من الاستياء والغضب في أوساط المواطنين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية.

وتسبب الانقطاع في تعطيل العديد من الخدمات الإلكترونية، وتأثير سلبي على الأعمال التجارية والتعليم عن بعد.

مناشدات للمسؤولين

ناشد العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجهات المعنية بسرعة إصلاح الخلل وإعادة تشغيل خدمة الإنترنت.

وحذروا من تداعيات استمرار هذا الانقطاع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة.

تطورات متوقعة

من المتوقع أن يتابع المواطنون اليمنيون تطورات هذا الحدث بقلق، خاصة مع غياب أي معلومات رسمية حول أسباب الانقطاع وتوقيت إصلاحه

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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