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رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

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رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - الاسكواش، أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عبر موقعه، استضافة مصر لبطولة العالم للاسكواش، في الفترة من 20 يوليو إلى 1 أغسطس القادم، في منافسات فردية وجماعية للرجال والسيدات، بعد تسجيل أرقام قياسية في نسخة هذا العام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتحاد الدولي للاسكواش يبرز قوة لاعبي مصر في اللعبة


وأشار موقع الاتحاد الدولي في تقرير موسع، الى أن مصر تعد قوة كبيرة في اللعبة الحديثة ولها مشهد شعبي، وتشهد اكتساحًا تاريخيًا نظيفًا في بطولة العالم للناشئين هذا العام، حيث فازت أمينة عرفي ومحمد زكريا بالمسابقات الفردية وفاز فريقي السيدات والرجال بمسابقات الفرق.


من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري: "نُقدر بشدة قرار الاتحاد العالمي للإسكواش باختيار مصر لاستضافة بطولة العالم للإسكواش للناشئين".


وأكد الوزير أن مصر علي استعداد تام لاستضافة البطولة، مشيرًا إلى أن البلاد ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح الحدث، ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي بقدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية المتميزة.


وأعرب الوزير عن سعادته بإدراج الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية 2028، قائلًا: "نتقدم بالتهنئة للاتحاد العالمي للاسكواش على هذا الإنجاز الكبير في تأمين مكان للاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المقبلة".

وأشار الدكتور أشرف على إلي مواصلة الترويج للإسكواش في جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على رعاية المواهب الشابة وتقديم مجموعة من البرامج لدعم تطورهم. نحن ملتزمون بالحفاظ على مكانة مصر كمركز عالمي وقوة رائدة في عالم الإسكواش.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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