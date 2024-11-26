أناني ومبيفكرش إلا في نفسه، هجوم شرس من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح بعد تصريحاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - محمد صلاح، هاجم المدافع الأسطوري لنادي ليفربول جيمي كاراجر، نجم "الريدز" محمد صلاح بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن تمديد عقده، واصفا تصرحاته بـ"الأنانية" وإنه "يشعر بخيبة أمل" من الفرعون المصري.



وينتهي عقد محمد صلاح في ليفربول، إلى جانب القائد فيرجيل فان ديك ونائب القائد ترينت ألكسندر أرنولد، في الصيف المقبل.

وأعرب صلاح عن خيبة أمله لعدم عرض عقد جديد عليه بعد تسجيله هدفين خلال فوز ليفربول على ساوثهامبتون 3-2 الأحد وهي النتيجة التي وضعت "الريدز" في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وقال صلاح في تصريحات مصورة لوسائل الإعلام عقب لقاء ساوثهامبتون "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عرض للبقاء في ليفربول لذا من المحتمل أن أكون خارج النادي أكثر مما أكون داخله".

وأضاف: "كما تعلم لقد كنت في النادي لسنوات عديدة لا يوجد ناد مثل ليفربول لكن في النهاية الأمر ليس بيدي كما قلت سابقا نحن في ديسمبر ولم أستلم أي شيء بعد بشأن مستقبلي".

وتفاعل كاراجر مع تصريحات صلاح، مبديا خيبة أمل كبيرة نتيجة خروج هذه الكلمات من فم نجم كبير بقيمة صلاح، مؤكدا أنه تصرف أناني من جانب اللاعب.

وقال كاراجر في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه صلاح بسبب تلك المقابلة التي أجراها بعد المباراة".

وأضاف: "ليفربول سيواجه ريال مدريد في منتصف الأسبوع، وسيواجه مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، هذه هي قصة ليفربول الآن".

وتابع: "إذا استمر في الإدلاء بتلك التصريحات، أو استمر وكيله في نشر تغريدات غامضة، فهذا تصرف أناني، ويدل على أنه يفكر في نفسه وليس في النادي".

وأكمل: "الشيء الأهم الآن بالنسبة لليفربول، ليس مستقبل صلاح ولا فان دايك ولا أرنولد، ولكن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، هذا أكثر أهمية من هؤلاء اللاعبين".

وواصل: "إنه (صلاح) يحصل على حب الجماهير وعلى حبي، إنهم في محادثات، هذا جزء من كرة القدم، أود أن أقول إن صلاح من بين أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول على الإطلاق".

وأوضح: "سأقول ستيفن جيرارد، دالجليش، غراهام سونيس، إيان راش ثم محمد صلاح، هذا هو مدى تقديري له، لكن الأمر لا يتعلق بإعطاء شخص ما يريده".

وأكد: "ما أود أن أقوله هو إنني أتمنى ألا يشعر صلاح ومن هم في مثل حالته كفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، بأن هذا النادي سينهار إذا قرروا الرحيل".

واختتم: "سنفتقد صلاح إذا قرر الرحيل، بكل تأكيد، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن ليفربول سيمضي قدما بعد ذلك بدون صلاح".

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