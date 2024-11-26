نجم الأهلي يتوقع تشكيل الأحمر أمام إستاد أبيدجان وموقف كهربا بعد أدائه أمام الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:12 صباحاً - أكد خالد جاد الله نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي من المفترض ألا يتأثر بغياب أي لاعب، وإهدار الفرص في لقاء الاتحاد السكندري كان السبب في الخروج بالتعادل الإيجابي.

وأوضح خالد جاد الله أن الأهلي كان جيدًا في مباراة الاتحاد السكندري وسيطر على اللقاء وأهدر العديد من الأهداف المحققة بعد تألق المهدي سليمان وحالة عدم التوفيق.

خالد جاد الله يطالب الأهلي باستغلال الفرص أمام إستاد أبيدجان

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي عوقب في نهاية المباراة بهدف التعادل بسبب إهدار الفرص الكثيرة أمام الاتحاد السكندري، وفي النهاية التعادل بالنسبة للأهلي يكون بطعم الخسارة، وأتمنى أن يتحمل اللاعبين المسئولية بشكل أقوى أمام إستاد أبيدجان في دور المجموعات لأنها بداية البطولة بالنسبة لحامل اللقب".

وأضاف: "البدايات تحتاج للتركيز وتحمل المسئولية واستثمار الفرص، وبمجرد ما يسجل الأهلي أمام إستاد أبيدجان سوف يتغير اللقاء، والمواجهة مقلقة بكل تأكيد، والأهلي حامل اللقب سيواجه فريق غير معروف بالنسبة لنا، وهو ما يجعل هناك حالة قلق، لذلك اللقاء يحتاج للجهد والتركيز وتحمل المسئولية واستثمار الفرص قدر الإمكان".

ضرورة مشاركة كهربا وياسر إبراهيم والسولية في التشكيل الأساسي

وواصل: "كهربا في لقاء الاتحاد السكندري لا أحد يستطيع تقييمه لأنه كان بعيدا عن المباريات ومن الطبيعي ألا يظهر بشكل جيد، ولو شارك أمام استاد ابيدجان سيكون له دور مؤثر وسوف يسجل في شباك المنافس، وقد يكون كولر لديه وجهة نظر بأن اللاعب لم يكن جيدًا في اللقاء السابق ولذلك قد يجلس بديلا، ويلعب طاهر محمد الذي يعيش في فترة جيدة".

وزاد: "من وجهة نظري الأفضل مشاركة كهربا أساسيًا، من أجل إكسابه الثقة، وتجهيزه في غياب وسام أبوعلي، خصوصا أن الفريق لديه مواجهات صعبة في المرحلة المقبلة".

وأردف: "حسين الشحات في لقاء الاتحاد السكندري كان من الممكن أن يساعد زملائه في التسجيل، وكذلك لعبة طاهر محمد طاهر في بداية المباراة، يجب أن يكون هناك تعاون بين اللاعبين، ولكن الأنانية لا نراها في معظم المباريات، لكن أداء الأهلي بشكل عام كان جيدًا رغم التعادل في النهاية بسبب إهدار الفرص".

واستطرد: "تشكيل الأهلي الأقرب سيشهد وجود ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة في خط الدفاع، وأرى أن عمرو السولية من الممكن أن يستمر أساسيًا بعدما ظهر بشكل جيد أمام الاتحاد السكندري وسجل هدفًا، ولابد أن يستكمل مسيرته في اللعب مع مروان عطية وأفشة، والأخير المباراة في حاجة لوجوده بشكل أساسي".

وأتم: "حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا هم الأفضل لقيادة الهجوم، وأتمنى أن يفوز النادي الأهلي بفارق هدفين على الأقل، ويحقق النقاط الثلاث في بداية مشواره بدور المجموعات".

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