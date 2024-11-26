وظائف جديدة بجامعة السويس، تعرف على الوظائف والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:24 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز وظائف جديدة بجامعة السويس وتشمل عدد الوظائف القيادية.

وظائف جديدة بجامعة السويس

وظائف جديدة بجامعة السويس،وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن الوظائف المتاحة وتضمنت ما يلي:مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم أمين كلية التجارة ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة السويس

وعلى راغبي التقدم، وظائف جديدة بجامعة السويس، المشار إليها بعالية ممن له الخبرة في هذا المجال

وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء النماذج التالية:

1- طلب شغل الوظيفة.

2- البيانات الأساسية.

3- نموذج مقترح التطوير.

(ويمكن الحصول عليها والطباعة من على موقع الجامعة الالكتروني)

موقع الجامعة الالكتروني: (scuegypt.edu.eg)

4- بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وموضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس ان وجد ـ تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن آخر عامين ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية (مدتها ـ نوعها ـ مكانها) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها.

ـ عدد (10) صور شخصية مقاس 4*6 حديثة.

ـ عدد (10) (صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر).

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا

بالمستندات المؤيدة لذلك.

5- بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة جميع المستندات المطلوب مع إضافة: -

أ - صورة معتمدة من المؤهل الدراسي او الأصل.

ب - صحيفة الحالة الجنائية.

ت - الموقف من التجنيد.

ث - المستندات الدالة على سنوات الخبرة.

ـ ويمكن الاطلاع على جميع مرفقات الإعلان والطباعة عن طريق موقع الجامعة الالكتروني.

(. scuegypt.edu.eg)

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آخر موعد للتقديم يوم 24 ديسمبر المقبل.

خطوات التقديم للوظائف

تقدم الطلبات باسم الدكتور / رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من

أصل + (8) نسخ من الأصل + CD محمل عليها نموذج مقترح التطوير والانجازات على ان تسلم

باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات:

العنوان: الإسماعيلية – الكيلو 4.5 الطريق الدائري:

موقع الجامعة الالكتروني: - ( scuegypt.edu.eg)

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