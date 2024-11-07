وزيرا البيئة والرياضة يناقشان استعدادات مشاركة وفد الشباب المصرى بمفاوضات مؤتمر المناخ 29 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لقاءًا بأعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى البيئة والخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة فى مصر، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، المزمع عقده نوفمبر الجارى بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، والمهندس محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بمكتب وزيرة البيئة، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، وأعضاء اللجنة الشبابية وعدد من قيادات الوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفريقه المعاون على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب بقضية تغير المناخ ، مؤكدة على استمرار الانشطة وتكثيفها للحفاظ عل الزخم المجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ والذى تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ COP 27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأعربت ياسمين فؤاد عن فخرها وتقديرها للأنشطة التى تقوم بها اللجنة الوطنية للشباب والمناخ كمفوضين لقضايا المناخ فى كافة المحافل على المستوى الوطنى والدولى وتحمسهم لبذل مزيد من الجهد فى هذا الملف، مشيرة إلى أهمية التكامل والتنسيق والعمل المشترك بين الطرفين للمشاركة بمؤتمر المناخ cop29، بالشكل الايجابي الذى يضمن ظهور شباب مصر بشكل مشرف، خاصة وأن مصر تتولى من خلال وزيرة البيئة مسؤولية تسهيل مفاوضات تمويل المناخ وهى مسؤولية كبيرة فهذا المؤتمر يسمى " مؤتمر التمويل ".

وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الأنشطة والأدوار التى سيقوم بها أعضاء اللجنة فى قمة المناخ cop29، حيث قام كل منهم بشرح الملف الذى يتولى مسئوليته فى المؤتمر من موضوعات التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار وسوق الكربون وملف تمويل المناخ وآخر مستجدات تلك الموضوعات، حيث قامت سيادتها بتوضيح بعض المعلومات الخاصة بقضايا المناخ.

وأكدت أن مصر تبنت فكرة اطلاق السوق الطوعي للكربون من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التى تحقق خفضا فى انبعاثاتها إمكانية الاستفادة اقتصاديًا من هذا الخفض، لافتة إلى أن مفاوضات المناخ ستتناول بحث تطوير سوق الكربون للاستفادة منه فى ملف تمويل المناخ والذى يقوم فى الأساس على الموازنات العامة للدول المتقدمة لتفى باحتياجات الدول النامية فى قضايا المناخ، مع حشد بعض التمويل من القطاع الخاص.

أهم مستجدات الموقف التفاوضي لمصر

كما قامت وزيرة البيئة لاستعراض أهم مستجدات الموقف التفاوضى لمصر وتوضيحه لشباب المفاوضين، مؤكدة أن مصر تعمل حاليا على التحضير لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا" لتقديمها خلال شهر فبراير القادم، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بقضية تمويل المناخ، موضحة أن خطة المساهمات تتضمن تعهداتها وإجراءاتها المخطط لها للتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، موضحة أن الخطة تشمل حاليًا ثلاث قطاعات الكهرباء والنقل والبترول وجارى دراسة إدراج قطاعات اخرى.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعمل حاليا على الانتهاء من الخطة التكيف الوطنية NAP على أن يتم الانتهاء منها أواخر عام ٢٠٢٥، مشيرة إلى أنها خطة استراتيجية تعدها الدول خاصة النامية منها، للتكيف مع آثار تغير المناخ والتقليل من أضراره المحتملة على المجتمعات والاقتصاديات، لافتة إلى أنها تعد واحدة من أهم نقاط التفاوض فى مفاوضات تمويل المناخ، فمن الضرورى أن يكون للتكيف الجزء الأكبر من التمويل من الموازنات العامة للدول المتقدمة.

ومن جانبه توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والفريق المعاون من الشباب والرياضة على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب بقضية تغير المناخ على المستوى الوطني والتحضير لمؤتمر cop29 في أذربيجان والمشاركة بفريق وفد المفاوضات المصري.

وقال وزير الشباب والرياضة للمندوبين الشباب: “إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضعت تأهيل الشباب وتمكينهم على رأس الأولويات، فتواجد الشباب هو تتويج لجهود كثيرة خلال السنوات الأخيرة وضعت الشباب في مقدمة خريطة الأولويات”.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي التكامل والتنسيق الكامل والعمل المشترك والبناء مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبخاصة وزارة البيئة في ملف مؤتمرات المناخ، مؤكدًا ضرورة استفادة وفد الشباب من هذه الفرصة الغير مسبوقة والاجتهاد لاكتساب المزيد من الخبرة لدعم جهود وطنهم في كافة الموضوعات محل التفاوض.

كما أتفقا الوزيران على ضرورة التنسيق والعمل لإنشاء اتحاد وطني للشباب والمناخ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وإعداد حزمة تمويلية للاتحاد، وسيتم التنسيق لمناقشة هيكل هذا الاتحاد الوطنى وتمويله والإجراءات القانونية فى هذا الشأن. حيث تم تشكيل الجمعية العامة للإتحاد بالتنسيق بين وزارتى البيئة والشباب والرياضة من أجل استمرار الدعم لشباب جدد والعمل على تزويدهم بكافة الحقائق والمعلومات الفنية عن قضية تغير المناخ، تمهيدا لإشهار الاتحاد الوطنى رسميا عقب مؤتمر المناخ cop29 وعودة الشباب.

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