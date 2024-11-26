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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - مواقيت الصلاة.. يتزايد البحث عنها من قبل الكثير بشكل مستمر ودوري، بسبب اهتمامهم الشديد بمعرفتهم لأوقات الصلاة من أجل تأديتها في أوقاتها، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 ، ويمكنكم متابعة التحديثات لـ كافة الخدمات من خلال الضغط هنــــا.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:58 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:42 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:36 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:55 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:17 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:4 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:47 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:58 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:21 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة المنصورة، الساعة 4:58 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة المنصورة، الساعة 11:42 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة المنصورة، الساعة 2:33 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة المنصورة، الساعة 4:53 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الثلاثاء 26 نوفمبر، في محافظة المنصورة، الساعة 6:15 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:57 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:41 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:34 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:53 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:15 مساء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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