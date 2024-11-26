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لماذا يتمسك نتنياهو بالإطاحة بالقيادات العسكرية الإسرائيلية؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

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لماذا يتمسك نتنياهو بالإطاحة بالقيادات العسكرية الإسرائيلية؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

لماذا يتمسك نتنياهو بالإطاحة بالقيادات العسكرية الإسرائيلية؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:33 صباحاً - أكد الدكتور يحيى قاعود، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن نتنياهو يتمتع بحصانة ودعم يمكنانه من الاستمرار في الحكم وأن يجري التغييرات اللازمة للوزراء، أي أنه يملك استقرارًا حكوميًّا.

 

حكومة الحرب 

وأضاف «قاعود»، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة الحرب تتكون من ائتلاف بين اليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك حزب الليكود واليمين الشعبوي الديني، الذين يمكنهم الحفاظ على الحكومة.

 

إقالة جالانت

وتابع، أن التغيير الأول الذي أجراه  رئيس الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بإقالة جالانت من وزارة الدفاع يعد تمهيدا لتغييرات أخرى تالية فمنذ أكثر من 28 عاما والأحزاب في إسرائيل لا يمكنها تشكيل حكومة.

 

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تهديد نتنياهو

وأكد أنه بعد إقالة جالانت، لم يعد بإمكان أي حزب أن يشكل تهديدًا لنتنياهو، مثلما حدث مع الحكومة التي جاءت به إلى الحكم، ومن ثم، لا يوجد ما يمنع نتنياهو من إجراء التغييرات، وهناك نقطة أخرى، تتمثل في أن تغييرات نتنياهو ذات صلة بالاختلاف بين السياسة والعسكرية، فالسياسة غالبًا ما تحمل وجهة نظر تختلف تمامًا عن تلك التي تتبناها المؤسسة العسكرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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