طلاب جامعة كولومبيا يستعدون لتنظيم احتجاج ضد الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - يخطط نشطاء جامعة كولومبيا لتنظيم احتجاج بمناسبة يوم المحاربين القدامى، وقال المنظمون إنهم يريدون استعادة المناسبة لمواجهة "آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية" باسم الفلسطينيين الشهداء.

احتجاج يوم المحاربين القدامى

وقالت صحيفة "نيويورك بوست": إن مجموعة Apartheid Divest تقوم بتوزيع منشورات لهذا الحدث المقرر إجراؤه اليوم الاثنين في الحرم الجامعي الرئيسي في Morningside Heights.

رفض تكريم آلة الحرب الأمريكية

وجاء في المنشور: "يوم المحاربين القدامى هو يوم عطلة أمريكي لتكريم الوطنية وحب الوطن وتضحيات المحاربين القدامى. نحن نرفض هذا العيد ونرفض الاحتفال به"، مضيفًا: "لا ينبغي تكريم آلة الحرب الأمريكية بسبب الفظائع التي أطلقت على الآخرين.. بدلًا من ذلك، سنحتفل بيوم الشهداء تكريمًا لأولئك الذين استشهدوا على يد آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. يوم تكريم للوطنية وحب الوطن وتضحيات هؤلاء الشهداء".

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