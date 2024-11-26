بعد قراره بفرض رسوم جمركية على صادراتها، كندا ترفع الكارت الأحمر في وجه ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:38 صباحاً - رفعت كندا الكارت الأحمر في وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد أن أعلن فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25% فور توليه الرئاسة، مهددة إياه بورقة الطاقة.

وذكّرت كندا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدورها "الأساسي لإمدادات الطاقة" للولايات المتحدة، وذلك ردًّا على إعلان الملياردير الجمهوري أنه سيفرض منذ اليوم الأول لتوليه مهامه رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من جارتها الشمالية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان نقلته "فرانس برس"، إن "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمال الأمريكيين"، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

ووصفت هيئة الإذاعة الكندية، تصريحات الرئيس المنتخب بأنها "أشد التهديدات خطورة ضد كندا منذ سنوات".

وقال ترامب في وقت سابق "سأوقع على قرار فرض تعريفة جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى أمريكا".

وكانت السفارة الصينية لدى واشنطن ردت أيضًا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، قائلة أن "أمريكا لن تفوز وكذلك الصين في أي حرب تجارية بينهما"، وذلك في أول رد رسمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على بكين.

وكان ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء أن إدارته ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترامب، الصين، بأنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة، سيفرض عليها مزيدا من الرسوم قد تصل إلى 100%.

في الإطار، تساءل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن كيفية تغيير تعريفات ترامب الجمركية على الصين للتجارة الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير سابق، إنه رغم أن الصين لم تعد المصدر الرئيس للواردات الأمريكية، إذ حلت المكسيك محلها كمصدر رئيس للسلع؛ لكن الواردات تواصل الارتفاع.

وأضافت أن هذا التحول الزلزالي بدأ في عام 2018، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، على قانون جولة من التعريفات الجمركية على العديد من الواردات الصينية خلال فترة ولايته الأولى.



وكان البيت الأبيض، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وبحسب البيت الأبيض، تأتي هذه الإجراءات ردا على "إغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة واستقرار السوق".

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