دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يصطدم بـ استاد أبيدجان في مستهل مشواره بدور المجموعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:37 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري

ويأمل فريق النادي الأهلي في تحقيق بداية قوية في مستهل مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية من خلال تحقيق الفوز علي منافسه استاد أبيدجان وحصد الثلاث نقاط الأولي في رحلته لحجز بطاقة العبور إلي الدور القادم.

كما يسعي الأهلي أيضا لتحقيق الفوز أمام نظيره الإيفواري من أجل مصالحة جماهيره، وذلك بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

أما علي الجانب الأخر فيدخل فريق استاد أبيدجان المباراة وهو يمني النفس في ‏تحقيق مفاجأة والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية أمام حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية

تستعرض كلمتك معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء المقبل.

والتقي النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات، وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 18 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقي الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من أجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الاندية الإيفوارية تحقيق للفوز علي الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه علي حساب الأندية الإيفوارية أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-1، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلاقها كانت أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

القيمة التسوقية لـ الأهلي واستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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