انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس.. الكيلو أقل من 10 جنيهات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - قال حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين: إن أسعار الطماطم والبطاطس انخفضت أكثر من 50% عن أسعارها الأيام السابقة، لافتا إلى أن أسعار كيلو الطماطم تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات في الأرض، بينما تتراوح أسعار كيلو البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح عبد الرحمن أن السبب الرئيسي يرجع لانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس هو كثرة المعروض مع انخفاض الطلب، حيث بدأت تطرح إنتاج العروة الشتوية من الطماطم والبطاطس في الأسواق والتي زادت مساحتها عن مثيلاتها في الموسم السابق علاوة علي زيادة الإنتاجية، نظرا لاعتدال المناخ واتجاه المزارعين لزراعة أصناف متطورة ذات إنتاجية عالية وتتلائم مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض.

وأشار «أبو صدام» إلى أن العروة الشتوية هذا الموسم من الطماطم تمثل 45% تقريبا من زراعة الطماطم في مصر بعد زيادة مساحات زراعتها نظرا لارتفاع أسعار الطماطم الفترة السابقة، مضيفًا أن فدان الطماطم ينتج في المتوسط نحو 20 طن وتزرع الطماطم في مصر طوال العام على مساحات تصل إلى 500 ألف فدان في ثلاث عروات أساسية، ويصل إنتاجنا نحو 6 مليون طن كل عام مما يجعلنا نحتل المرتبة السادسة عالميا إنتاجا للطماطم فيما نصدر نحو 3% فقط من الإنتاج

وأكد نقيب عام الفلاحين، أن إنتاج مصر من البطاطس يصل لأكثر من 7 ملايين طن كل عام نتيجة زراعة نحو 600 ألف فدان تقريبا في 3 عروات أساسية مما يجعلنا نحتل المركز الثاني عشر عالميا، إنتاجا للبطاطس ونصدر أكثر من مليون طن حيث نحتل المركز الخامس عالميا من حيث تصدير البطاطس.

وتعتبر العروة الشتوية هي العروة الأساسية في زراعة البطاطس في مصر وتشغل نحو 60% من حجم المساحة الكلية التي تزرع بطاطس كل عام.