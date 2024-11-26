برلماني: توطين صناعة اللقاحات الموسمية خطوة لتعزيز القدرات الإنتاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جهود وزارة الصحة في توفير أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأكد مهران، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض الموسمية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية تلقي اللقاح لضمان الحماية من الإنفلونزا وتقليل مضاعفاتها، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار النائب علي مهران، إلى ضرورة التوسع في توطين صناعة اللقاحات والأمصال الموسمية محليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن توطين صناعة اللقاحات يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق الأمن الصحي القومي، ويسهم في ضمان استمرارية توفر اللقاحات الحيوية بشكل دائم ومستدام.

ورحب النائب علي مهران، بإعلان الشركة القابضة للأمصال واللقاحات عن البدء في توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بداية من العام المقبل، معتبرًا هذا الإعلان خطوة مهمة في مسار دعم قطاع الصحة المصري وتأكيدًا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن توطين صناعة لقاح شلل الأطفال يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات الأطفال والوقاية من هذا المرض الخطير، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة.