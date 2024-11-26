توجيهات من «التعليم» بشأن تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل.

الانتهاء من أعمال تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بضرورة الانتهاء من أعمال تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل، استعدادًا لانطلاقها خلال الأسبوع القبل.

تصوير أوراق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

ووجهت وزارة التعليم، بضرورة الانتهاء من تصوير أوراق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، على أن تتولى الإدارات التعليمية مهمة تصوير أوراق الامتحانات، مشددة على عدم تحميل المدارس أي أعباء في هذا الأمر أو أولياء الأمور.

موعد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

وأضحت الوزارة، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، طبقًا للجداول والمواعيد المحددة.

مواعيد عقد امتحانات شهر نوفمبر

كما أكدت على المديريات التعليمية بالتنبيه على كافة المدارس، بالالتزام بمواعيد عقد امتحانات شهر نوفمبر المحددة طبقًا للجداول المعلنة، دون الإخلال بها، وضرورة تصحيح الامتحانات الشهرية وإضافة درجاتها لأعمال السنة الخاصة بالطلاب.

مواعيد عقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، مشددة على استكمال الدراسة كيوم دراسي طبيعي.

وضع 3 نماذج امتحانية لامتحانات شهر نوفمبر 2024

وأوضحت المديريات، أنه يتم وضع 3 نماذج امتحانية لامتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل، على أن يختص موجه أول للمادة بوضع النماذج وتسليمها للإدارات التعليمية.