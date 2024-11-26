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الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

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الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:41 صباحاً - اسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تباينا ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26-11-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.25 جنيه للشراء و 62.43 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.63 جنيه للشراء و 55.81 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.06 جنيه للشراء و 32.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.95 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.49 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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