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حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامب - أخبار كلمتك

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حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامب - أخبار كلمتك

حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:05 صباحاً - دعت حملة المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى جمع تبرعات مالية بهدف "تقديم الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى العدالة".
 

 وأوضحت الخدمة الصحفية لحملة هاريس: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى تدفق جديد من التبرعات لمواصلة بناء الأساس للموارد اللازمة لمحاسبة ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة".

 وأشارت إلى أن التبرعات تبدأ من 50 دولارًا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، جمعت حملة هاريس نحو 2.3 مليار دولار، حيث أنفقت مئات الملايين على الإعلانات، وشكلت حفلات المشاهير المرتبطة بخطاباتها بندًا رئيسيًا في النفقات.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.


وكان فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 انتهى في الولاية الأخيرة أريزونا،  وكانت نتيجة التصويت النهائية هي فوز ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وحصل ترامب على 312 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتًا، ويعتبر فوز ترامب هذا هو أكبر انتصار للحزب الجمهوري منذ عام 1988.


وسيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 عضوًا للإعلان عن فوز ترامب رسميًّا في 17 ديسمبر المقبل، وبعد موافقة الكونجرس في 6 يناير، من المتوقع أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير 2025.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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