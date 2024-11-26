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مهام المرحل الجوي في المطار قبل اقلاع الطائرة - أخبار كلمتك

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مهام المرحل الجوي في المطار قبل اقلاع الطائرة - أخبار كلمتك

مهام المرحل الجوي في المطار قبل اقلاع الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 07:09 ص 11/26/2024 7:09:00 AM

المرحل الجوي، كلمتك
المرحل الجوي، كلمتك

يمثل المرحل الجوي Flight Dispatcher، دورا محوريا لضمان نجاح الرحلات الجوية بأمان وكفاءة في المطارات حول العالم.


والمرحل الجوي شريك أساسي لقائد الطائرة، يشاركه المسؤولية في اتخاذ قرارات الرحلة لضمان سلامتها وكفاءتها، ولا ينتهى عمله إلا بعد وصول الطائرة لمدرج الهبوط بأمان، ولا تقلع الطائرة إلا بمعرفته؛ فهو من يقوم بتجهيزها للإقلاع، تلك المهمة لا يقوم بها إلا طيار الأرض “المُرَحِّل الجوي”، فلكل طائرة طياران؛ واحد أرضى وآخر جوى وهو المرحل، فهو مكلف بنفس تكليفات الطيار في السماء؛ مسئولية التخطيط للرحلة.. سلامة الرحلة.. تأخير الرحلة.. تغيير مسار الرحلة.. وإيقاف أو إلغاء الرحلة في إطار المسئوليات المنوطة به، وهو نفس ما يقوم به قائد الطائرة في التأمين.. وسلامة الرحلة والركاب على متن الطائرة.

 


أهم مهام المرحل الجوي


التخطيط الذكي: إعداد خطة طيران تحقق التوازن بين أقصى حمولة وأقل تكلفة تشغيل.
التقييم الجوي: تحليل الطقس، الوجهات البديلة، الوقود، ومستوى الطيران لضمان رحلة آمنة.
المراقبة المستمرة: متابعة الرحلات والتأكد من الالتزام بالقوانين وسلامة العمليات.
التنسيق: الربط بين قائد الطائرة وفرق الخدمة الأرضية لضمان سلاسة العمل.
المعرفة الفنية: إلمام كامل بخصائص الطائرات ومسارات الطيران.
المشاركة الميدانية: التواجد أحيانًا في قمرة القيادة لمتابعة ظروف الطيران عمليًا.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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