تفاصيل جلسة إسلام الشاطر لتحفيز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - منتخب الشباب، عقد إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2005 جلسة مع لاعبي الفريق أمس الاثنين عقب انتهاء المران الأخير قبل مواجهة تونس المصيرية مساء اليوم الثلاثاء بستاد هيئة قناة السويس في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وخلال الجلسة حرص إسلام الشاطر على نقل خبراته الدولية الكبيرة للاعبي منتخب الشباب، وكيفية التعامل مع مثل هذه اللقاءات المصيرية مؤكدًا لهم ضرورة التحلي بالروح القتالية العالية في مواجهة المنتخب التونسي.

منتخب مصر للشباب، كلمتك

خطوة واحدة تفصلكم عن أمم إفريقيا

حث إسلام الشاطر لاعبي منتخب الشباب بأن يثقوا في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية، وأنهم قادرون على الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، وأنهم على بعد خطوة واحدة من أجل تحقيق إنجاز يحسب لهم ويسجل في مسيرتهم مع كرة القدم، خاصة أن منتخب الشباب السابق مواليد 2003 أخفق في التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، وأنه لا يليق بالكرة المصرية وتاريخها الكبير في القارة السمراء أن تفشل في التأهل لأمم إفريقيا في نسختين متتاليتين.

أنتم لستم أقل من منتخب الناشئين

وضرب إسلام الشاطر المثل بلاعبي منتخب الناشئين مواليد 2008، ونجاحهم في تحقيق ريمونتادا تاريخية بعد الهزيمة المدوية في الافتتاح أمام المغرب بخَماسية، إلا أنهم استعادوا توازنهم سريعًا وحققوا الفوز بعدها على كل المنافسين وانتزعوا لقب شمال أفريقيا من المنتخب المغربي على أرضه ووسط جماهيره، وأنتم لستم أقل من زملائكم في منتخب الناشئين.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

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