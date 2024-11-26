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مشاهير العرب - انضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل «بمية الدهب» لـ هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل «بمية الدهب» لـ هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل «بمية الدهب» لـ هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - انضم الفنان أحمد وفيق، والفنان محمد لطفي، إلى فريق عمل مسلسل «بمية الدهب» بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ومن ناحية أخرى بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار.

محمد وفيق

كما تتضمن جلسات العمل الإتفاق على التفاصيل النهائية قبل بدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

محمد لطفي

الجدير بالذكر أن فريق عمل مسلسل «بمية الدهب» سوف يطير إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية.

مسلسل «بمية الدهب» إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني وساند ميديا وماركيز هاوس.. تأليف تامر عبد المنعم بطولة هيفاء وهبي ومن إخراج مرقس عادل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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