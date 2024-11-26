مشاهير العرب - انضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل «بمية الدهب» لـ هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - انضم الفنان أحمد وفيق، والفنان محمد لطفي، إلى فريق عمل مسلسل «بمية الدهب» بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.
ومن ناحية أخرى بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار.
كما تتضمن جلسات العمل الإتفاق على التفاصيل النهائية قبل بدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن فريق عمل مسلسل «بمية الدهب» سوف يطير إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية.
مسلسل «بمية الدهب» إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني وساند ميديا وماركيز هاوس.. تأليف تامر عبد المنعم بطولة هيفاء وهبي ومن إخراج مرقس عادل.
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