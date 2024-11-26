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مشاهير العرب - «صعبت عليا نفسي».. فاروق فلوكس يكشف تفاصيل خلافه مع مها أحمد (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «صعبت عليا نفسي».. فاروق فلوكس يكشف تفاصيل خلافه مع مها أحمد (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «صعبت عليا نفسي».. فاروق فلوكس يكشف تفاصيل خلافه مع مها أحمد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - كشف الفنان فاروق فلوكس، عن تفاصيل خلافه مع الفنانة مها أحمد، خلال العمل على إحدى المسرحيات.

تفاصيل خلاف فاروق فلوكس ومها أحمد

وقال فلوكس، خلال تصريحاته في برنامج «واحد من الناس»، إن الواقعة بدأت خلال أحد المشاهد، حيث قام بتعديل نصه وزيادة بعض الجمل بالتنسيق مع المخرج، متابعا: «كنت بقول كلام زيادة عشان الدور ما كانش مكتوب كفاية، وفجأة مها ردت على الكلام بإفيه غير متفق عليه».

وأوضح أن الأمور تطورت في اليوم التالي خلال البروفة، قائلاً: «وأنا بكمل كلامي، وقفتني مها وقالت: في إفيه ليا هنا، حسيت وقتها بإهانة كبيرة، وقررت أعتذر عن استكمال الدور».

وعبر فلوكس، عن مشاعره تجاه الموقف، قائلاً: «صعبت عليا نفسي، حسيت إن بنت من بناتي تعمل كده. رجعت البيت منهار لدرجة احتجت أدخل المستشفى وأعمل قسطرة».

ووجه الفنان رسالة لمها أحمد قائلاً: «ربنا يوفقها ويشفي لها ابنها».

آخر أعمال فاروق فلوكس

جدير بالذكر أن آخر أعمال فاروق فلوكس، هو مشاركته في مسلسل «الأب الروحي» بكولة النجم محمود حميدة، والذي تم عرضه عام 2017، وجسد خلال شخصية مراد الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار (محمود حميدة)، الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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