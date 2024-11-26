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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عمرو سعد يبدأ تصوير أولى مشاهد «سيد الناس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عمرو سعد يبدأ تصوير أولى مشاهد «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عمرو سعد يبدأ تصوير أولى مشاهد «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - بدأ الفنان عمرو سعد، اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «سيد الناس»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك الفنان أحمد رزق، كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنا بذلك عن بدء التصوير.

مسلسل سيد الناس

أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالى، طارق النهرى، وياسين السقا.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، اجتماعي، شعبي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل «سيد الناس»،

حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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