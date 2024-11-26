مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عمرو سعد يبدأ تصوير أولى مشاهد «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - بدأ الفنان عمرو سعد، اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «سيد الناس»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك الفنان أحمد رزق، كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنا بذلك عن بدء التصوير.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالى، طارق النهرى، وياسين السقا.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، اجتماعي، شعبي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل «سيد الناس»،

حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.