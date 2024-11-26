محطة بشتيل تستقبل طلبة مدرسة يوسف السباعي العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - نظمت، صباح اليوم، مدرسة يوسف السباعي العسكرية رحلة إلى محطة بشتيل الجديدة "صعيد مصر" لتعريف الطلبة بمشروعات التطوير التي تتم بالسكة الحديد وتوعية التلاميذ من ظاهرة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، وتوضيح مدى خطورة رشق القطارات بالحجارة والتى تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات، والجرارات وعربات القطارات، بالإضافة إلى تعطيل حركة مسير القطارات.

محطة بشتيل للسكك الحديد

وتم التأكيد خلال الرحلة إلى محطة بشتيل على الدور الفعال الذي تقوم به المنظومة التعليمية فى ترسيخ القيم والأخلاق ومن خلال التنسيق مع الإدارات التعليمية ومشيخة الأزهر، حيث تم إلقاء الضوء على خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب وقائدى القطارات، ومدى تأثير ذلك على مسيرة التطوير وما يتم استقطاعه من أموال من ميزانية التطوير لإعادة صيانة القطارات.

وصاحب التلاميذ فى رحلتهم إلى محطة بشتيل قيادات المدرسة وبعض من قيادات المحليات بالمحافظة، حيث أكد الجميع أهمية التطوير الذى تم والذى لم يحدث من قبل، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات مع تفعيل دور الأسرة فى توضيح خطورة تلك الظاهرة على مسيرة التنمية والأضرار الناتجة عنها وما يترتب عليها من تأخير في مواعيد القطارات.

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