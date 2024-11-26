دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم علي ساجرادا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - دوري أبطال إفريقيا،تقدم فريق نادي بيراميدز علي نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز وساجرادا

أحرز هدف التقدم لفريق بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 17 من المباراة وجاء هدف بيراميدز الأول بعد كرة عرضية متقنة من الشيبي ويقابلها ابراهيم عادل بلمسة رأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

بدأت المباراة بسيطره من فريق بيراميدز وضاع هدف محقق لبيراميدز بعد تسديدة قوية من فيستون مايلي وتصطدم في القائم الأيسر للحارس وترتد الكرة ومتابعة ولمسة رأسية من ابراهيم عادل من امام المرمى وتمر بجوار القائم بقليل.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية الترجي التونسي ودجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي

ويشارك بيراميدز للمرة الثانية في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 6 نقاط

رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.