56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

تحذيرات من قيام صراف باعلان بيع هذه العملة المزورة وتوزيعها للمواطنين بعدن - أخبار كلمتك

تحذيرات من قيام صراف باعلان بيع هذه العملة المزورة وتوزيعها للمواطنين بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:18 - سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:18 - سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في لبنان - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

انتصار قضائي جديد، محكمة تسقط قضيتي قلب نتائج الانتخابات واقتحام الكابيتول ضد ترامب - أخبار كلمتك

انتصار قضائي جديد، محكمة تسقط قضيتي قلب نتائج الانتخابات واقتحام الكابيتول ضد ترامب - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف حقيقة اقتراب السعودية للتوقيع على خارطة طريق مع الحوثيين - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف حقيقة اقتراب السعودية للتوقيع على خارطة طريق مع الحوثيين - أخبار كلمتك

ليتشي يفوز على فينيزيا 0/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ليتشي يفوز على فينيزيا 0/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أناني ومبيفكرش إلا في نفسه، هجوم شرس من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح بعد تصريحاته - أخبار كلمتك

أناني ومبيفكرش إلا في نفسه، هجوم شرس من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح بعد تصريحاته - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - كوريا الشمالية تطالب أمريكا وحلفائها بالتوقف عن الأعمال العدائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - كوريا الشمالية تطالب أمريكا وحلفائها بالتوقف عن الأعمال العدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:14 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:14 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:14 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - الطقس اليوم الثلاثاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية، لفتت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح

ونوهت «الأرصاد» بوجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة،

سقوط أمطار

وذكرت بوجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 20 12
بنها 19 13
دمنهور 19 14
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 19 14
المنصورة 20 13
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 19 12
طنطا 19 13
دمياط 18 13
بورسعيد 19 15
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 12
العريش 18 13
رفح 18 12
رأس سدر 21 14
نخل 20 08
كاترين 17 06
الطور 24 15
طابا 23 15
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 19 15
العلمين 19 14
مطروح 18 13
السلوم 18 12
سيوة 20 10
رأس غارب 20 17
الغردقة 24 15
سفاجا 24 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 12
بني سويف 21 11
المنيا 22 10
أسيوط 22 09
سوهاج 22 12
قنا 23 12
الأقصر 23 13
أسوان 23 14
الوادي الجديد 21 11
أبو سمبل 22 14

اقرأ أيضاً
حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» توضح آخر الظواهر الجوية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:46 - كوريا الشمالية تطالب أمريكا وحلفائها بالتوقف عن الأعمال العدائية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق