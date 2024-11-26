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نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - انتهت مباراة فريق نيوكاسل يونايتد ضد ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج. 

سجل هدفي وست هام في شباك نيوكاسل، توماس سوسيك في الدقيقة 10، أرون وان بيساكا في الدقيقة 53.

 

تشكيل نيوكاسل ضد وست هام

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، ليويد كيلي، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، شون لونجستاف، جوي ويلوك.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، جولينتون، ألكسندر إيزاك.

 

تشكيل وست هام أمام نيوكاسل 

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، جان كلير توديبو، ماكسيميليان كيلمان، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: كارلوس سولر، توماس سوسيك، جارود بوين، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: سامرفيل، ميشيل أنطونيو.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون 

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفًا

محمد صلاح ليفربول 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

كريس وود نوتنجهام فورست 8 أهداف

كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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