رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، حصول لاعبه داني كارفاخال على جائزة مميزة.

جائزة كارفاخال الجديدة

ووفق موقع ريال مدريد الرسمي، فقد تم تكريم كارفاخال بجائزة القيم التي يقدمها اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE)، في حفل أقيم في حلبة مصارعة الثيران "لاس فينتاس" في العاصمة مدريد، لكونه "يجسد بشكل مثالي قيم الرياضة"، كما أنه "لاعب كرة قدم مثالي ونموذج يحتذى به للأجيال المقبلة".

وحصد كارفاخال ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما فاز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مع المنتخب الإسباني.

وعلق كارفاخال على فوزه بالجائزة، وقال: "شكرا لمجيئكم إلى هنا، لأنه من الصعب جدًّا بالنسبة لي الذهاب إلى أي حفل بسبب وضع ركبتي".

وأضاف: "أنا سعيد جدًّا بهذه الجائزة، وبالقيم التي أحاول نقلها داخل الملاعب وخارجها".

وختم: "أنا من متابعي اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان منذ سنوات طويلة وأحاول المساهمة قدر الإمكان. أنا فخور جدًّا وأشكركم من أعماق قلبي".

جدير بالذكر، أن كارفاخال تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، الشهر الماضي، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

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