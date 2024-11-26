محمد زيدان يخرج عن صمته للرد على اتهامه بالترويج للمراهنات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:05 صباحاً - خرج محمد زيدان، نجم الكرة المصرية السابق، عن صمته للرد على اتهام ترويجه لشركة مراهنات أو الدعاية إليها.

وتعرض محمد زيدان لانتقادات عنيفة بعد ظهوره في إعلان ترويجي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع شركة مراهنات.

وتدخلت وزارة الشباب والرياضة في الأزمة بإجراءات سريعة وحاسمة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم، خاصةً أن ذلك يخالف قوانين البلاد التي تحظر الدعاية للمراهنات.

وقال محمد زيدان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور" مساء الإثنين: "أنا مصري مسلم وأعرف حدود ديني، بالتأكيد لا أدعو إلى المراهنات ولن أدعو لها أبدا لأنها حرام شرعًا".

وأضاف نجم بروسيا دورتموند الأسبق: "لم يسبق لي الدخول في أي مراهنات خلال مشواري كلاعب أو بعد الاعتزال، رغم أنني عشت خارج مصر كثيرًا، ولم يسبق لي أيضًا شرب الخمر قطُّ".

وكشف زيدان سبب حدوث اللبس في الأمر قائلًا: "أحصل على عروض إعلانية عديدة من داخل وخارج مصر بحكم نجوميتي، وأرفض بعضها وأوافق على الأخرى، وتعاقدي مع إحدى الشركات خاص بالترويج لمنصة ألمانية، تسلم جوائز للفائزين ببعض التوقعات الخاصة بالمباريات، وتتمثل في قمصان وكرات بتوقيعي".

وواصل: "مثل هذه الأمور تحدث هنا في مصر بتوقع نتيجة مباراة معينة، والحصول على جوائز تتمثل في قمصان للاعبين، أنا لا أتابع المراهنات، ولا أعرف أن هذه الشركة خاصة بهذا الجانب أم لا، ولا أنصح أي طفل أو شاب بدخول مجال المراهنات".

وأكمل: "لم أطلب من أحد دفع أموال أو الرهان من أجل الفوز، الأمر كله يتعلق بتوقعات، إذا توقعت النتيجة ستفوز بالقميص، وليس لي علاقة بالشركة ولا أمتلكها، كما يروج البعض، كما أنني لم أسهل إجراءات عملها في مصر".

وأنهى زيدان قائلًا: "اتخذت الإجراءات القانونية في التعامل مع هذا الأمر عن طريق المحامي أشرف عبد العزيز، وسلمت له ملف تعاقدي مع الشركة من أجل توضيح الأمور بعد الإساءة لي".

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