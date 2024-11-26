الرياضة - 02:54 - تقل 6 أشخاص.. تحطم طائرة صغيرة قرب عاصمة كوستاريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية، ولم يُعرف على الفور حالة من كانوا على متنها.

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى إن الطائرة من طراز "سيسنا 206 ستيشن إير" تحطمت قرب جبل بيكو بلانكو.

وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطام الطائرة على سفح الجبل، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة تورتوجويرو على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وكانت في طريقها إلى سان خوسيه.

وقال الصليب الأحمر الكوستاريكي إنه تم العثور على الطائرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الفرق تحاول الوصول إليها.