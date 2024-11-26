الرياضة - 02:38 - المبعوث الأمريكي يزور السعودية الثلاثاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:38 صباحاً - أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي مكجورك يزور السعودية الثلاثاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.235 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104.638 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين، أسفرتا عن استشهاد 24 فلسطينيًا، وإصابة 71 آخرين.