الأهلي على القمة، ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - الدوري المصري، يتصدر الأهلي بفارق الأهداف جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية ويليه بالتساوي كل من سموحة والمصري والزمالك والاتحاد السكندري برصيد ثلاث نقاط.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 بمشاركة 18 فريقا.

وتقام اليوم الخميس ثلاث مواجهات قوية علي رأسها مباراة الأهلي حامل لقب النسخة الماضية مع نادي زد على ستاد المقاولون العرب، كما يلتقي غزل المحلة مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع حرس الحدود.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية

1 الأهلي 3 نقاط

2 سموحة 3 نقاط

3 المصري البورسعيدي 3 نقاط

4 الزمالك 3 نقاط

5 الاتحاد السكندري 3 نقاط

6 بيراميدز نقطة واحدة

7 بتروجيت نقطة واحدة

8 الجونة نقطة واحدة

9 إنبي نقطة واحدة

10 مودرن سبورت نقطة واحدة

11 زد اف سي نقطة واحدة

12 الإسماعيلي نقطة واحدة

13 غزل المحلة نقطة واحدة

14 البنك الأهلي بدون نقاط

15 فاركو بدون نقاط

16 حرس الحدود بدون نقاط

17 طلائع الجيش بدون نقاط

18 سيراميكا كليوباترا بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 5 مساء | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء | أون تايم سبورتس 1

زد ضد الأهلي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

قائمة النادي الأهلي أمام زد

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.



خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود كهربا.

فيما استبعد كولر كلًّا من:

حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.

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