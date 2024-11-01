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روما يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي على حساب تورينو - أخبار كلمتك

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روما يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي على حساب تورينو - أخبار كلمتك

روما يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي على حساب تورينو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - الدوري الإيطالي، استعاد فريق روما ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، بعد ما فاز على ضيفه تورينو، بهدف وحيد دون رد.

ونجح روما في استعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في الفوز خلال آخر 3 مواجهات بالدوري الإيطالي، حيث تعادل مع مونزا وخسر أمام كل من، إنتر ميلان وفيورنتينا.

 

روما يفوز على تورينو بهدف ديبالا

واستضاف الجيلاروسي  نظيره تورينو، مساء الخميس، على ملعب الأولمبيكو، في إطار لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الهدف الوحيد للجيلاروسي، في الدقيقة 20.

موقف روما وتورينو في الدوري

ووصل رصيد فريق العاصمة الإيطالية بهذا الفوز إلى 13 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد فريق تورينو عند 14 نقطة، في المركز التاسع بجدول ترتيب الكالتشيو.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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