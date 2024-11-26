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الرياضة - 12:14 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:14 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:14 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محالات الصاغة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2020 نحو 3665 جنيها للبيع و3640 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 نحو 4188.5 جنيها للبيع و4160 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 4188.5 جنيه للبيع، و4160 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 3839.5 جنيها للبيع، و3813.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 خلال صباح تعاملات اليوم إلى مستوى 3665 جنيها، و3640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 3141.5 جنيه للبيع، و3120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 2443.25 جنيه للبيع، و2426.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في بداية التعاملات نحو 2094.25 جنيه للبيع، و2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة مستوى 1570.75 جنيه للبيع، و1560 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، فسجل نحو 29320 جنيها للبيع، و29120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب الآن في مصر، نحو2626.51 دولار للبيع، و2626.24 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4188.5 جنيه 4160 جنيه
عيار 22 3839.5 جنيها 3813.25 جنيه
عيار 21 3665 جنيها 3640 جنيها
عيار 18 3141.5 جنيه 3120 جنيه
عيار 14 2443.25 جنيه 2426.75 جنيها
عيار 12 2094.25 جنيه 2080 جنيه
عيار 9 1570.75 جنيه 1560 جنيه
الجنيه الذهب 29320 جنيها 29120 جنيها

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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