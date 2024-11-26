56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

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56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

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56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:29 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 56 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 293.1 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية.

 

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.14 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 991 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 4.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.91 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات  البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة

 

تداولات بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات  البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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