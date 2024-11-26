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أبو الحسن أبرزهم، 5 مرشحين لتولي رئاسة مصلحة الجمارك خلفا للغتوري - أخبار كلمتك

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أبو الحسن أبرزهم، 5 مرشحين لتولي رئاسة مصلحة الجمارك خلفا للغتوري - أخبار كلمتك

أبو الحسن أبرزهم، 5 مرشحين لتولي رئاسة مصلحة الجمارك خلفا للغتوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:17 صباحاً - تصدر عدد من الترشيحات لخلافة الشحات غتوري في رئاسة مصلحة الجمارك، بعد قرار وزير المالية نقل الغتوري من منصبه. 

 

شريف الكيلاني يخلف الشحات غتوري كقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك 

وقال المتوقع، ان يقوم شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأعمال رئيس مصلحة الجمارك  خلال الفترة الحالية لحين تعيين رئيس جديد للمصلحة.

وجاء أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس مصلحة الجمارك كالآتي:

  • أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك.
  • محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية.
  • منى ناصر معاون وزير المالية للتطوير الجمركي.
  • وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك.
  • ماجد موسى مستشار رئيس مصلحة الجمارك للإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولى.

وأصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم 502 الصادر في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

وجاء نص القرار الذي حصلت “كلمتك” على نسخة منه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر

(المادة الأولى)
ينقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

(المادة الثانية)
ينقل المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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