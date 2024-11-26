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الرياضة - 04:01 - ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:01 - ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:01 صباحاً - من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر الاعتقال إذا دخل إلى ألمانيا بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، حيث قالت إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء تنفيذ مذكرات الاعتقال، بما فيهم ألمانيا، التي تعتبر حليفة لإسرائيل.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن"، لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية.

كانت بيربوك صرحت الجمعة الماضي، تعليقًا على صدور مذكرتي الاعتقال، بقولها إن "السؤال إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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