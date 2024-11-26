اليوم، منتخب الشباب في مواجهة مصيرية أمام تونس لحسم بطاقة التأهل لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:12 صباحاً - منتخب الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية، عندما يواجه نظيره منتخب تونس في السادسة مساء على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

منتخب مصر للشباب بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، يدخل هذه المواجهة الصعبة أمام نسور قرطاج رافعًا شعار “أكون أو لا أكون”، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وإذا كان أحفاد الفراعنة عازمون على التأهل لبطولة أمم إفريقيا، فليس أمامهم إلا الفوز على المنتخب التونسي ليرتفع رصيدهم إلى 7 نقاط ترتقي بهم لوصافة الترتيب، وأي نتيجة أخرى ستمنح الأخير بطاقة التأهل رسميًّا لكان الشباب رفقة المنتخب المغربي، الذي تأهل رسميًّا لأمم إفريقيا بعدما تصدر التصفيات الحالية برصيد 10 نقاط.

روجيرو ميكالي المدير لفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك

منتخب تونس يملك فرصتين للتأهل

وقبل مباراة اليوم يحتل منتخب الشباب التونسي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبالتالي أمامه فرصتين من أجل انتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب، فالفوز يمنحه بطاقة العبور للكان، حيث يرفع رصيده إلى 9 نقاط في الوصافة، كما تكفيه أيضًا نقطة التعادل لمرافقة المنتخب المغربي إلى كان الشباب.

قوة وتركيز في المران الختامي

واختتم منتخب مصر للشباب استعداداته لمواجهة تونس بخوض مرانه الختامي أمس على الملعب الفرعي بإستاد هيئة قناة السويس.

واتسم التدريب بالقوة والتركيز والإصرار الكبير والحماس من جانب اللاعبين وسط أجواء غلفها الترابط الشديد بين اللاعبين الذين يتطلعون فى لقاء اليوم لإسعاد الجماهير المصرية لمواصلة رحلة البناء لهذا الجيل الشبابي الذى أشاد به ميكالى وشدد على أن مستقبل مشرق ينتظر لاعبوه.

وحرص اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة على التواجد وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا على ثقة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة وكل أفراد المجلس في اللاعبين وجهازهم الفني وقدرتهم على تحقيق طموحات الجمهور.

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويعاني منتخب الشباب من بعض الغيابات في مباراة تونس الليلة أبرزهم: معتز محمد للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقًا لتصريحات هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.

وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذي صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب في افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضًا.

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