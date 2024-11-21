ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب توقف المفاوضات لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

توقف المفاوضات بين صلاح وليفربول

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق ملموس بين محمد صلاح وليفربول حتى الآن.

وتابعت أن صلاح يريد عقدًا لمدة 3 سنوات للالتزام بمستقبله، وليفربول يتردد في الالتزاملفترة طويلة بنفس الشروط وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا