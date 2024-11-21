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ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح - أخبار كلمتك

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ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب توقف المفاوضات لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

 

توقف المفاوضات بين صلاح وليفربول 

 وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق ملموس بين محمد صلاح وليفربول حتى الآن.

وتابعت أن صلاح يريد عقدًا لمدة 3 سنوات للالتزام بمستقبله، وليفربول يتردد في الالتزاملفترة طويلة بنفس الشروط وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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