التنمية المحلية: تنفيذ 219 ألف مشروع صغير بالمحافظات بتكلفة 29,8 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:42 صباحاً - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر نوفمبر 2024، حيث ساهم في تمويل أكثر من 219 ألف مشروع بقروض 29,8 مليار جنيه، وتمكنت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيرة إلى الدور المهم والحيوى الذي يقوم به " مشروعك " في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة على مستوى جميع المحافظات.

تنفيذ أكثر من 219 ألف مشروع صغير بالمحافظات بتكلفة 29,8 مليار جنيه

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تولي أهمية كبرى نحو وصول "مشروعك " لأكبر شريحة من المواطنين الراغبين في الحصول علي دعم تمويلي لتنفيذ مشروعات حقيقية ومستدامة على أرض الواقع، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على القرض في أسرع وقت ممكن والقضاء على الروتين والبيروقراطية للحصول على الموافقة بالتمويل اللازم، مما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية وبما يتماشي مع جهود الدولة الرامية نحو نمو قطاع الصناعة لزيادة مستوى الإنتاجية، وبما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

محافظة سوهاج تتصدر القائمة

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير أشار إلى أن محافظة سوهاج تصدرت المقدمة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة بمشروعك حيث نفذت حوالي 24 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 3,7 مليار جنية ووفرت حوالي 144 ألف فرصة عمل، يليها محافظة المنيا بتنفيذ حوالي 23,9 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 3,2 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 161,2 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة التي نفذت 19,2 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه وفرت أكثر من 104,4 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,6 ألف مشروع بقروض أكثر من 2,1 مليار جنيه وفرت حوالي 106,9 ألف فرصة عمل.

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