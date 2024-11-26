شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «أنا فخورة به».. أول تعليق من سمية الألفي على أنباء ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «أنا فخورة به».. أول تعليق من سمية الألفي على أنباء ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا فخورة به».. أول تعليق من سمية الألفي على أنباء ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - شاركت سمية الألفي، صورا مع ابن عمتها الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك خلال ظهورهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45.

ونشرت سمية الألفي، صورا تجمعها بـ أحمد الفيشاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «عود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي مع ابن عمتي وأخي ونجمي الكبير أحمد فاروق الفيشاوي. لقد كان هذا الرجل مصدر فخر وإلهام دائمين لي.. وأنا فخور بأن أعتبر أحد أفضل الممثلين على الإطلاق من أفراد عائلتي. أحبك يا أخي الكبير».

علاقة أحمد الفيشاوي وسمية الألفي

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي، وابنة خاله سمية الألفي، التريند خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شاركا عدة صور من مهرجان القاهرة السينمائي، ليتساءل الجميع حول زواجهما.

وحسم أحمد الفيشاوي، الجدل حول طبيعة العلاقة التي تربطه بـ ابنة خاله، من خلال التعليق على الصور سالفة الذكر، ففجر مفاجأة بأن «سمية الألفي» متزوجة.

وظهر أحمد الفيشاوي، في صوره مع سمية الألفي وزوجها، وكتب في التعليق عبر انستجرام: «و كانت ليله رائعه مع سميه الألفي وجوزها».

أحمد الفيشاوي وسمية الألفي

من هي سمية الألفي؟

وتزوجت سمية الألفى من محمد حازم وهو مصمم لرسوم ثلاثية الأبعاد، وهى من عائلة فنية فى الأساس وعندما قررت دخول التمثيل اطلقت على نفسها اسم ندى الألفى وشاركت فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة ولعل من أبرزها “لدينا أقوال أخرى” و"للحب فرصة أخيرة" كما شاركت فى مسلسل “أحلام سعيدة” مع الفنانة يسرا.

اقرأ أيضاً
أحمد الفيشاوي ناعيا مصطفى فهمي: «فقدنا فنان كبير وإنسان طيب»

«انت دايما بتراعينا».. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لـ شقيقه الأصغر

سمية الألفي تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

قبل أيام من طرحه، شاهد البوستر الرسمي لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق