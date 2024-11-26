مشاهير العرب - «أنا فخورة به».. أول تعليق من سمية الألفي على أنباء ارتباطها بـ أحمد الفيشاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - شاركت سمية الألفي، صورا مع ابن عمتها الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك خلال ظهورهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45.

ونشرت سمية الألفي، صورا تجمعها بـ أحمد الفيشاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «عود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي مع ابن عمتي وأخي ونجمي الكبير أحمد فاروق الفيشاوي. لقد كان هذا الرجل مصدر فخر وإلهام دائمين لي.. وأنا فخور بأن أعتبر أحد أفضل الممثلين على الإطلاق من أفراد عائلتي. أحبك يا أخي الكبير».

علاقة أحمد الفيشاوي وسمية الألفي

وأثار الفنان أحمد الفيشاوي، وابنة خاله سمية الألفي، التريند خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شاركا عدة صور من مهرجان القاهرة السينمائي، ليتساءل الجميع حول زواجهما.

وحسم أحمد الفيشاوي، الجدل حول طبيعة العلاقة التي تربطه بـ ابنة خاله، من خلال التعليق على الصور سالفة الذكر، ففجر مفاجأة بأن «سمية الألفي» متزوجة.

وظهر أحمد الفيشاوي، في صوره مع سمية الألفي وزوجها، وكتب في التعليق عبر انستجرام: «و كانت ليله رائعه مع سميه الألفي وجوزها».

من هي سمية الألفي؟

وتزوجت سمية الألفى من محمد حازم وهو مصمم لرسوم ثلاثية الأبعاد، وهى من عائلة فنية فى الأساس وعندما قررت دخول التمثيل اطلقت على نفسها اسم ندى الألفى وشاركت فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة ولعل من أبرزها “لدينا أقوال أخرى” و"للحب فرصة أخيرة" كما شاركت فى مسلسل “أحلام سعيدة” مع الفنانة يسرا.